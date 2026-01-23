Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 99 play-off'ta!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta geride kalırken, sahasında Atletico Madrid’le yenişemeyen Galatasaray puanını 10 yaptı. 36 takımlı ligde bitime 1 hafta kala 17. basamakta yer alan Cimbom’un ilk 8 şansı büyük mucizelere bağlı, ilk 16 ihtimali ise imkansız olmasa da rakiplerin performansına bağlı. Bununla birlikte temsilcimiz, son hafta deplasmandaki Manchester City maçı öncesi ilk 24’ü, dolayısıyla playoff’u %99 garantilemiş durumda. Aslan ancak son haftada 9 ihtimalden 8’inin aynı anda olması halinde elenecek.

ALTTA SÜRPRİZ SONUÇLAR OLMALI

Nedir bu ihtimaller? Kopenhag’ın Barcelona’yı, Napoli’nin Chelsea’yi, Olympiakos’un Ajax’ı, Bilbao’nun Sporting’i, PSV’nin Bayern Münih’i yenmesi; Monaco’nun Juventus ile berabere kalması ya da galip gelmesi, Bayer Leverkusen’in Villareal maçından en az 1 puan alması, Marsilya’nın Brugge’dan puan alması ya da Brugge’un farklı kazanması, Karabağ’ın Liverpool’a az farkla yenilmesi ya da puan alması... Bu dokuz ihtimalden sekizi aynı anda gerçekleşirse, temsilcimiz City deplasmanında mağlup olursa Avrupa’ya veda edecek.

GENEL AVERAJ GALATASARAY İÇİN DEZAVANTAJ

G.Saray'ın ilk 8’e girebilmesi için büyük bir futbol mucizesi gerekli... İlk 16’da yer alıp play-off’ta seri başı olmak temsilcimiz için daha olası ancak bun için sarı kırmızılıların City’yi deplasmanda yenmesi ve üstündeki 11 ve 12 puanla takımlardan birinin mağlup olması gerekli. Şampiyonlar Ligi’nde puanda sonra genel averaja bakıldığı için, şu anda attığı ve yediği gol eşit olan sarı kırmızılı temsilcimiz, üstündeki rakiplere göre dezavantajlı durumda. Aslan, deplasmanda Manchester City’i tek farklı yense dahi puan durumunda rakibini geçemeyecek.

BU 9 İHTİMALDEN 8'İ OLURSA GALATASARAY HAVLU ATAR

1-) Kopenhag’ın Barcelona’ya karşı kazanması,

2-) Napoli’nin Chelsea’yi yenmesi

3-) Olympiakos’un Ajax’a karşı kazanması,

4-) Bilbao’nun Sporting Lizbon’u yenmesi,

5-) PSV’nin Bayern Münih’e karşı kazanması,

6-) Monaco’nun Juventus’tan puan ya da puanlar alması,

7-) Leverkusen’in Villareal maçından en az 1 puan alması,

8-) Marsilya’nın Brugge’dan puan alması ya da Brugge’un farklı kazanması,

9-) Karabağ’ın Liverpool’a az farkla yenilmesi ya da puan alması.

TURU GEÇERSE ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Play-OFF kuraları belirli çiftler üzerinden çekilir. Buna göre G.Saray ligi 17-24 arası bitirirse, her sıralamaya göre ayrı rakip ihtimali söz konusu... Mevcut puan durumuna göre Cim Bom 17-18 olursa Juventus veya Dortmund, 19-20 olursa Atalanta veya Inter, 21-22 olursa Milan veya A.Madrid, 23 veya 24 olursa Barcelona veya Sporting ile eşleşiyor.