Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyet için Ajax karşısında!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında bu gece Hollanda’nın Ajax takımına konuk olacak. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve Tabii’den yayımlanacak. Galatasaray’da, sakat olan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün forma giyemeyecek. Ajax’ta, kırmızı kart cezalısı olan Kenneth Taylor yok. Sakatlıkları süren Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen’in oynayıp oynamayacakları ise bugün belli olacak.

36 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 yenilen Galatasaray, daha sonra evinde karşılaştığı Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek 6 puan topladı.

Ajax ise, sahasında İnter’e 2-0, deplasmanda Marsilya’ya 4-0 ve Chelsea’ye 5-1 yenilerek puan alamadı. Hollanda temsilcisi, 3. hafta maçlarını son sırada tamamladı.

Galatasaray, Ajax’ı yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi’nde 2012-13 sezonundan sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanmış olacak.

Muhtemel 11'ler;

Ajax: Pasveer (Jaros), Oliveira Rosa, İtakura, Sutalo, Baas, McConnell, Moro Prescoli, Klaasen, Glouch (Berghuis) Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sane, Barış, Osimhen.

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE BUGÜN 8 MAÇ DAHA VAR

20.45 Karabağ-Chelsea

20.45 Pafos-Villarreal

23.00 Benfica-Leverkusen

23.00 Marsilya-Atalanta

23.00 İnter-Kairat

23.00 Newcastle-A.Bilbao

23.00 Man.City-Dortmund

23.00 Club Brugge-Barcelona