Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyet için Ajax karşısında!

Güncelleme Tarihi:

Galatasaray, Şampiyonlar Liginde üst üste 3. galibiyet için Ajax karşısında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki 4. maçında bu gece TSİ 23.00'te Ajax'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında bu gece Hollanda’nın Ajax takımına konuk olacak. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve Tabii’den yayımlanacak. Galatasaray’da, sakat olan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün forma giyemeyecek. Ajax’ta, kırmızı kart cezalısı olan Kenneth Taylor yok. Sakatlıkları süren Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen’in oynayıp oynamayacakları ise bugün belli olacak.

36 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 yenilen Galatasaray, daha sonra evinde karşılaştığı Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek 6 puan topladı.

Ajax ise, sahasında İnter’e 2-0, deplasmanda Marsilya’ya 4-0 ve Chelsea’ye 5-1 yenilerek puan alamadı. Hollanda temsilcisi, 3. hafta maçlarını son sırada tamamladı.

Galatasaray, Ajax’ı yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi’nde 2012-13 sezonundan sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanmış olacak.

Muhtemel 11'ler;

Ajax: Pasveer (Jaros), Oliveira Rosa, İtakura, Sutalo, Baas, McConnell, Moro Prescoli, Klaasen, Glouch (Berghuis) Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sane, Barış, Osimhen.

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE BUGÜN 8 MAÇ DAHA VAR

20.45 Karabağ-Chelsea
20.45 Pafos-Villarreal
23.00 Benfica-Leverkusen
23.00 Marsilya-Atalanta
23.00 İnter-Kairat
23.00 Newcastle-A.Bilbao
23.00 Man.City-Dortmund
23.00 Club Brugge-Barcelona

