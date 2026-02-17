Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti: Gabriel Sara yıldızlaştı, Noa Lang siftah yaptı!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı.

JUVENTUS'A GALİBİYET YOK

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3’ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

İTALYA'YA AVANTAJLA GİDİYORUZ

Cimmbom bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Galatasaray, bu turun rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da Juventus ile karşı karşıya gelecek.

İLK TÜRK OLDU

Sarı-kırmızılılar, bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.

SARA FORMUNU KONUŞTURDU

sarı-kırmızılıların ilk golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 15. dakikasında baskı sonucu ceza sahası içinde kazanılan topu alan Sara, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon Süper Lig’de rakip fileleri 5 kez havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, Juventus maçıyla gol sayısını 6’ya çıkardı.

Sara, sarı-kırmızılıların attığı 3. golünde asistini yapan isim oldu.

Brezilyalı futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.

NOA LANG HESABI AÇTI, GECEYE DAMGA VURDU

Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio’dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu. Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen’in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

Bu transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Noa Lang, 83. dakikada yerini Sacha Boey’a bıraktı.

DAVINSON 2. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sanchez’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Aslan 3-2 öne geçti.

29 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki 2. golünü attı. Davinson, Süper Lig’de de rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.

SACHA BOEY'DEN GERİ DÖNÜŞ HEDİYESİ

Sarı-kırmızılıların 5. golünü Fransız futbolcu Sacha Boey kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.

Bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, böylece ikinci döneminde ilk gol sevincini yaşadı.

Sacha Boey, 83. dakikada No Lang’ın yerine oyuna girdi.