Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

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Kulüp futbolunun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-27 sezonu dün start alırken, temsilcilerimizden Galatasaray ilk maçını bugün Sporting ile deplasmanda oynayacak.

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. TRT 1 ve Tabii’den naklen yayınlanacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

5 FUTBOLCU LİSTE DIŞINDA

Sarı kırmızılı takımda, sakatlıkları süren futbolculardan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve kaleci Güney Güvenç, Sportnig Lizbon deplasmanına götürülmedi. Galatasaray’da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği Devler Ligi’nde görev yapamayacak.

LEAO, ESKİ TAKIMINA KARŞI

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Osimhen'in yokluğunda santrfor oynaması beklenen yeni transfer Rafael Leao, forma şansı bulması halinde altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon’a karşı mücadele edecek. Leao’nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao halen Lizbon kulübünün 23 yaş altı takımında forma giyiyor.

Geçen sezonu şampiyon tamamladığı için Devler Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray, 19. kez bu kupada boy gösterecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane (Barış), Leao.