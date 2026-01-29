Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde para bastı! İşte kazancı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 11:21

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz Devler Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi. Galatasaray'ın UEFA'dan bu sezon kazandığı toplam para ödülü de ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8 hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın golleri Manchester City adına 11' Haaland, 29' Cherki'den geldi. Bu sonuçla Galatasaray, lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

Manchester City ise puanını 16'ya çıkartarak lig etabını 8. tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

JUVENTUS VEYA ATLETICO MADRID

Sarı-kırmızılılar play-off turu aşamasında 13. bitiren Juventus yada 14. basamaktaki Atletico Madrid ile eşleşecek. 

Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.

GALATASARAY'IN UEFA'DAN ELDE ETTİĞİ GELİR BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına girerek play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. Lig aşamasına direkt kalabildiği için 18.62 milyon Euro almaya hak kazanan sarı- kırmızılı takım 3 galibiyet için 6.3 milyon Euro, 1 beraberlik için 700 bin Euro, play-off turu için de 1 milyon Euro kazandı.

Ayrıca sıralamadaki yeri için de bir miktar ödül alan Galatasaray'ın toplam geliri 27 milyon Euro'yu buldu. Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon Euro daha almaya hak kazanacak.

