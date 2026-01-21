Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajda: Rakip Atletico Madrid! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Haberin Devamı

RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi Romanya’dan İstvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray 3 galiibyet ve 9 puanla 18., Atletico ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay ile UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş bugün forma giyemeyecek. Afrika Kupası’ndan dönen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ise bugün sahada olacak.

Muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrıos, Almada, Cardoso, Alvarez, Sörloth.