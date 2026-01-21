×
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajda: Rakip Atletico Madrid! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 07:00

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, bugün İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk edecek.

RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi Romanya’dan İstvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray 3 galiibyet ve 9 puanla 18., Atletico ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay ile UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş bugün forma giyemeyecek. Afrika Kupası’ndan dönen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ise bugün sahada olacak.

Muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrıos, Almada, Cardoso, Alvarez, Sörloth.

