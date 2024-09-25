×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk imza attı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kadın Futbolu
Galatasaray, Şampiyonlar Liginde ilk imza attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 21:52

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne katılan ilk Türk kadın takımı oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı.

Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı 2-2'nin rövanşında deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.

Galatasaray Petrol Ofisi, kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takımı oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kadın Futbolu

BAKMADAN GEÇME!