Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk imza attı

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Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı.
Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı 2-2'nin rövanşında deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.
Galatasaray Petrol Ofisi, kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takımı oldu.