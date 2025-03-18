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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde galip!

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#Galatasaray#FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi#Sporanasayfa
Galatasaray, Şampiyonlar Liginde galip
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 22:29

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 5’inci hafta maçında Galatasaray, taraftarının önünde Rytas Vilnius’u 89-81 mağlup etti.

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Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 5’inci hafta maçında sahasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius’u 89-81 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray gruptaki 3’üncü galibiyetini aldı. Rytas Vilnius ise 3’üncü kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki son maçında 25 Mart Salı günü evinde Manisa Basket’i ağırlayacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Julio Anaya, Lorenzo Baldini, Martin Vulic

GALATASARAY: Palmer Jr 18, Wallace 15, Young 5, Buğrahan Tuncer 5, Delgado 6, Cummings 22, Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Blumbergs 3, Samet Geyik

RYTAS VILNIUS: Radzevicius 11, Flagg 7, Enoch 2, Cole 25, Paliukena 3, Normantas 12, Masiulis 1, Jackson-Cartwright 8, Sargiunas 10, Gudaitis 2

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1’İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 38-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-59

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#Galatasaray#FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi#Sporanasayfa

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