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Futbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray, salonda çalıştı

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Galatasaray, salonda çalıştı
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. İdmanda, yenilenme çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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