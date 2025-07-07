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Galatasaray sakatlığı duyurdu! Filenin Sultanları'nda İlkin Aydın şoku

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#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#İlkin Aydın
Galatasaray sakatlığı duyurdu Filenin Sultanlarında İlkin Aydın şoku
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 19:19

Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın kampta sakatlandığı açıklandı.

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın'ın milli takım kampında sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

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#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#İlkin Aydın

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