×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, LASK Linz maçıyla sahaya iniyor

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Linz#Hazırlık Maçı
Galatasaray, LASK Linz maçıyla sahaya iniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 10:17

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam 20.30’da başlayacak karşılaşma, D-Smart GO’dan canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların Avusturya kampındaki ilk rakibi, ev sahibi Lask Linz olacak. Galatasaray-Lask Linz karşılaşması, bu akşam 20.30’da başlayacak.

DOLU STADYUMDA ASLAN ŞOVU

Avusturya’nın Linz şehrinde Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşmada, 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

KAMPA ÖZEL YAYINLAR 

Karşılaşma, D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın ve ünlü futbol yorumcusu Orhan Uluca’nın anlatımıyla birlikte Spor Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. Gün boyunca kampın olduğu Linz şehrinden yapılacak yayınlarla takımın son durumu hakkında bilgi verilecek. Maç önü özel yayınında Berke Kosova, Semih Sezerli ve Orhan Uluca; maç sonu özel yayında ise Berke Kosova, Semih Sezerli ve fanatik.com.tr Yayın Yönetmeni Mesut Kale ekranlarda olacak.

Haberin Devamı

SIRADA 4 MAÇ VAR

Galatasaray; Icardi, Muslera, Mertens, Batshuayi, Zaha, Ziyech, Torreira gibi yıldızlarıyla Linz maçının ardından Fortuna Dusseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak. Takvimde yer alan tüm maçlar D-Smart GO’dan yayınlanacak.

Gözden KaçmasınGALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldaGALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Linz#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!