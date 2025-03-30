Galatasaray, sahasında Büyükçekmece Basketbol'a kaybetti!

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Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol’u konuk etti. Konuk ekip, mücadeleden 112-110’luk skorla galip ayrıldı.

Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla 10’uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray üst üste 3'üncü toplamda ise 11’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Büyükçekmece Basketbol’dan Yannick Franke oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

GALATASARAY: James Palmer 19, Sadık Emir Kabaca 13, Wallace 12, Izundu 9, Göksenin Köksal 3, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 21, Samet Geyik 6, Gray 7, Young 4, Blumbergs 3

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Bruinsma 16, Starks 25, Sajus 11, Franke 26, Ata Kahraman 6, Love-Roberts 15, Emircan Koşut 4, Zagorac 9

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1’İNCİ PERİYOT: 30-27

DEVRE: 68-61

3’ÜNCÜ PERİYOT: 85-91