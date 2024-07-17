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Galatasaray, sağ bek transferinde geri sayıma geçti! Doue ve Jelert...

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#Transfer#Galatasaray#Doue
Galatasaray, sağ bek transferinde geri sayıma geçti Doue ve Jelert...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 22:42

Galatasaray, sağ bek transferinde Guela Doue ya da Elias Jelert'i bitirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Sağ bek bölgesi için Guela Doue ve Elias Jelert isimleri ön plana çıkıyor.

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Doue'de son pazarlıklar

Okan Buruk'un 1 numaralı adayı Doue ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve kulüplerin pazarlıklarında da mutlu sona yaklaşıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar bu transferi 6 milyon euro civarında bir maliyetle bitirmeyi hedeflediği öğrendili.

Alternatif Jelert

Galatasaray'ın Doue'de mutlu sona ulaşamaması durumunda görüşmelerde ciddi bir noktaya gelinen Kopenhag'ın sağ beki Jelert için gaza basacağı ve 21 yaşındaki oyuncunun transferini bitireceği kaydedildi.

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#Transfer#Galatasaray#Doue

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