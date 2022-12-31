Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray, Sacha Boey'nin bonservis bedelini belirledi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey
Galatasaray, Sacha Boeynin bonservis bedelini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 10:05

Galatasaray, performansını her geçen hafta yükselten ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey için Galatasaray istediği bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarda elini güçlendirmek için yeni sözleşme imzalamak istediği yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de yeni bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Galatasaray çok tartışılan Sivasspor karşılaşmasında kritik 3 puanı çıkarmayı başarmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe 'nin (32), 1 puan önünde 2022 yılını lider tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Sivasspor-Galatasaray maçında anlaşılamayan iptal kararının arkasındaki konuşma ortaya çıktı: Sen golü iptal et...Sivasspor-Galatasaray maçında anlaşılamayan iptal kararının arkasındaki konuşma ortaya çıktı: Sen golü iptal et...Haberi görüntüle

Yeni golcü Barış Alper Yılmaz

90+5'te attığı golle Galatasaray'a Sivas deplasmanında çok kritik 3 puan getiren Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun en önemli golcülerinden olan Burak Yılmaz'ın izinden gitmeye devaam ediyor. Tıpkı Burak gibi kariyerinekanatta başlayan, ancak santrfor pozisyonuna geçtikten sonra bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Barış Alper, bu benzetmenin kendisine gurur verdiğini söylemişti.

Hocası Okan Buruk da, genç yetenekten ileri uçta daha fazla yararlanmaya hazırlanıyor. Özellikle Seferovic'i tamamen gözden çıkaran Buruk, Icardi'nin olmadığı veya Gomis'in yetersiz kaldığı durumlarda Barış'ı santrfor pozisyonunda kullanacak.

Haberin Devamı

Sacha Boey'nin bonservis bedeli belirlendi

Sezon başında adı gönderilecekler listesinin en başında yer alan Sacha Boey bir anda bambaşka bir kimliğe büründü. Fanatik'in haberine göre geçen sezon başında sadece 1 milyon Euro bedelle transfer edilen Fransız sağ beke, 15 milyon Euro'luk fiyat biçildi. Galatasaray'daki performansını her geçen hafta yükselten ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran 22 yaşındaki futbolcuya, ara transfer döneminde resmi teklifler gelmesi bekleniyor. Genç oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için istediği bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray yönetimi, kapıyı 15 milyon Euro'dan açmanın yanı sıra yeni kontrat görüşmelerine de nokta koymaya hazırlanıyor. Fiyat daha da artabilir Boey ile bir süredir görüşme halinde olan ve büyük ölçüde mutabakat sağlayan Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı itibarıyla imzaları atıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. Kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey

BAKMADAN GEÇME!

Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz

BAKMADAN GEÇME!

Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz