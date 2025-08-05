Galatasaray Sacha Boey ve Kim Min Jae için transfer teklifi yapacak! Bayern Münih’ten müjde

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Alman basınına göre Bayern Münih, yeni sezon öncesi birkaç oyuncusuyla birden yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerden ikisi ise daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan yıldızlar Sacha Boey ve Kim Min-jae.

Tam aranan profiller

Cim Bom aradığı yıldızları yine Almanya’da bulmaya çok yakın. Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getiren Sarı-Kırmızılılar, bu kez de gözünü Bundesliga devinin diğer starlarına çevirdi. Ayrılığı gündeme gelen Boey ve Kim Min-jae, Aslan’ın aradığı pozisyonlarda yani sağ bek ve stoperde görev yapan isimler. Üstelik Galatasaray bu oyuncularla uzun zamandır da ilgileniyordu.

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Vakit kaybetmeden

Bayern’in üzerini çizdiği ilk futbolcu, Sacha Boey. Sağ bek sorununu bir türlü çözemeyen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusuyla hâlâ temas halinde. Ancak Boey’nin önceliğinin Premier Lig olması işleri zora sokuyor. Yine de Bayern’in ayrılık kararı sonrası Sacha Boey konusunda girişimler hızlandırılacak.

Teklif yapılıyor

Münih devinin satış listesine koyduğu diğer oyuncu, eski Fenerbahçeli Kim Min-jae. Savunmada Sanchez’in yanına yeni bir partner arayan Galatasaray, Güney Koreli stoperi renklerine bağlamak için Bayern’le görüşmelere en kısa sürede başlayacak. Bayern’de gözden çıkarılan eski Fenerbahçeli Kim Min-jae için Alman kulübüne resmi teklif yapılacak.