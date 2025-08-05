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Galatasaray Sacha Boey ve Kim Min Jae için transfer teklifi yapacak! Bayern Münih’ten müjde

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#Galatasaray Transfer#Sacha Boey#Kim Min Jae
Galatasaray Sacha Boey ve Kim Min Jae için transfer teklifi yapacak Bayern Münih’ten müjde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 09:36

Gelecek sezon hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey ve Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kim Min Jae’ye transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin her iki oyuncunun da takımı olan Bayern Münih’ten müjdeli haber geldi.

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Alman basınına göre Bayern Münih, yeni sezon öncesi birkaç oyuncusuyla birden yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerden ikisi ise daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan yıldızlar Sacha Boey ve Kim Min-jae.

Galatasaray Sacha Boey ve Kim Min Jae için transfer teklifi yapacak Bayern Münih’ten müjde

Tam aranan profiller 

Cim Bom aradığı yıldızları yine Almanya’da bulmaya çok yakın. Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getiren Sarı-Kırmızılılar, bu kez de gözünü Bundesliga devinin diğer starlarına çevirdi. Ayrılığı gündeme gelen Boey ve Kim Min-jae, Aslan’ın aradığı pozisyonlarda yani sağ bek ve stoperde görev yapan isimler. Üstelik Galatasaray bu oyuncularla uzun zamandır da ilgileniyordu.

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Galatasaray Sacha Boey ve Kim Min Jae için transfer teklifi yapacak Bayern Münih’ten müjde

Vakit kaybetmeden 

Bayern’in üzerini çizdiği ilk futbolcu, Sacha Boey. Sağ bek sorununu bir türlü çözemeyen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusuyla hâlâ temas halinde. Ancak Boey’nin önceliğinin Premier Lig olması işleri zora sokuyor. Yine de Bayern’in ayrılık kararı sonrası Sacha Boey konusunda girişimler hızlandırılacak.

Galatasaray Sacha Boey ve Kim Min Jae için transfer teklifi yapacak Bayern Münih’ten müjde

Teklif yapılıyor 

Münih devinin satış listesine koyduğu diğer oyuncu, eski Fenerbahçeli Kim Min-jae. Savunmada Sanchez’in yanına yeni bir partner arayan Galatasaray, Güney Koreli stoperi renklerine bağlamak için Bayern’le görüşmelere en kısa sürede başlayacak. Bayern’de gözden çıkarılan eski Fenerbahçeli Kim Min-jae için Alman kulübüne resmi teklif yapılacak.

 

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#Galatasaray Transfer#Sacha Boey#Kim Min Jae

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