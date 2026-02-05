×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Sacha Boey transferini duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey
Galatasaray, Sacha Boey transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 19:44

Galatasaray, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Bayern Münih'e net 500 bin euro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan ayrılan Yusuf Demirin yeni adresi belli olduGalatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu!Haberi görüntüle

REKOR KIRMIŞTI

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Haberin Devamı

Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey

BAKMADAN GEÇME!