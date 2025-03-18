Galatasaray, Rytas Vilnius engelini aşar, Wycombe, Rotherdam’ı deplasmanda mağlup eder! İşte Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Rotherham - Wycombe: Maç Sonucu 2 (2.00 yerine 2.04)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçeneği bulunan Rotherham – Wycombe karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik’in tahmini konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Barış Keklik’in Yorumu

Wycombe için çok ciddi bir maç. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Wycombe, kazandığı takdirde maç eksiğini tamamlayacak ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükselecek. Rotherham ise ligin iddiasız ekiplerinden biri. Deplasman ekibi, iyi orandan değerlendirilebilir.



Bayern Münih (K) - O.Lyon (K): Karşılıklı Gol Var (1.33 yerine 1.35)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Bayern Münih (K) - O.Lyon (K) karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, karşılıklı goller bekliyor.

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Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Fransa ligini açık ara domine eden Lyon, grup aşamalarında tüm maçlarını kazandı. Bu seviyede güç dengeleri onları bir adım öne çıkarıyor. Bayern Münih, Almanya’da lider ve bu sezon beklentilerin üzerine çıkan bir performansa sahip oldu. İç sahada olmanın verdiği güç ile hücumda cesur bir ev sahibi izlememiz muhtemel. Lyon, cesur futbolu ile skora dönük oyunda yine etkin ve üretken olacaktır. Gollü bir mücadele bekliyorum ve öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.



Galatasaray - Rytas Vilnius: Maç Sonucu 1 (1.19 yerine 1.25)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Galatasaray - Rytas Vilnius karşılaşmasında Misli yazarı Basket Goll, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Basket Goll’ün Yorumu

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını konuk edecek. Galatasaray grupta çıktığı dört maçın ikisinde galip geldi. Rakibine Litvanya’daki ilk maçta 86-66 mağlup olan temsilcimizde 14.8 sayı ortalamasıyla Will Cummings en skorer oyuncu konumunda. Dört maçını ikisini kazanan Rytas ise son olarak Manisa Basketbol’a 98-75 mağlup oldu. RJ Cole 14.8 sayı ortalamasıyla rakibin en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, BCL'deki son sekiz iç saha maçının yedisini kazandı ve iç sahada taraftarı ile bütünleştiğin de ne kadar baskın bir takım olduğunu kanıtladı. Rytas Vilnius ise BCL'deki son üç maçının ikisini de deplasmanda kaybetti, İç sahada şampiyonanın en güçlü adayı ve en formda takımı Malaga'yı dahi dize getiren temsilcimiz sorunlu olan kısa rotasyondaki savunmasını biraz yukarı çekebilirse istediği galibiyete ulaşır. Galatasaray kazanır.



*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…