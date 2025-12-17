Galatasaray, Rüdiger transferini bitirmek üzere! 2 seçenek ve imza

Haberin Devamı

Real Madrid'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger'in yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu. Xabi Alonso'nun planları arasında yer almayan tecrübeli stoper için İspanya günleri artık sayılı gibi.

Tecrübeli futbolcunun yeni adresi için birçok iddia ortaya atılırken, Süper Lig de tercihler arasında olduğu öğrenildi. Arda Güler ile yakın ilişkisi olan Almanya Milli Takımı'nda da İlkay Gündoğan ile uzun süre birlikte forma giyen Rüdiger'in Süper Lig'e sıcak bakabileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın da bu krizi fırsata çevirmesi bekleniyor. Stoper arayışında olan yönetim ve teknik heyet şimdiden Rüdiger ismini listede ilk sıralara almaya başladı. Okan Buruk'un ara transferde özellikle bu bölgeye bir takviye istemesi sonrası yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

GALATASARAY DEVREDE

Son dönemde adı sıkça Galatasaray’la anılmaya başlanan Antonio Rüdiger için Sarı-Kırmızılı kulübün son transfer zirvesinde bir yol haritası çizildiği öğrenildi. Buna göre Cim Bom, devre arasında 32 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak için her türlü formülü deneyecek. Ancak Real Madrid oyuncusunu bırakmaya yanaşmazsa, sezon sonu için de girişimler devam edecek.

Sözleşmesinin son yılında olan ve henüz İspanyol deviyle yeni kontrat imzalamayan Rüdiger’in yaz döneminde bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

CİDDİ BÜTÇE AYRILDI

Eğer Rüdiger transferi sezon sonuna kalırsa da Galatasaray devre arasında boş durmayacak. Yerli ve yabancı geniş bir stoper havuzu oluşturan SarıKırmızılılar, bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak.

Singo’nun sağ bekte kullanılmasıyla beraber Abdülkerim ve Sanchez’e Arda Ünyay dışında bir alternatif üretemeyen ve zaman zaman bu bölgede Lemina’dan yararlanan Galatasaray, transfer bütçesinin ciddi bir kısmını stoper için harcayacak.

