HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray, Rüdiger için Real Madrid'e resmen teklif yaptı! İspanyollar böyle duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Antonio Rüdiger#Real Madrid
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 13:09

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu ve daha fazlasını hedefliyor. Sarı kırmızılılar bu bağlanmda Mohamed Salah ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerle ilgileniyor. Cimbom, 2 dünya yıldızı ile beraber Rüdiger'e de kanca attı. İşte ayrıntılar...

Transfer piyasasında ses getirecek bir iddia gündeme geldi. Galatasaray, Real Madrid’in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger için resmi teklif yaptı.

İspanyol devinde bu teklif masaya yatırılırken, kararın kolay olmayacağı vurgulanıyor.

İspanyol basınında konuya ilişkin yer alan haber okuyuculara böyle aktarıldı:

"Real Madrid yönetimi süreci büyük bir sakinlikle yönetiyor. Valdebebas’ta aceleci davranmak istemeyen yönetim, Alman yıldızın takım içindeki rolünün farkında. Rüdiger, hem sahadaki performansı hem de soyunma odasındaki liderliğiyle vazgeçilmez isimler arasında gösteriliyor.

RÜDIGER KOLAY LOKMA DEĞİL

Teknik ekip, Rüdiger’in özellikle büyük maçlardaki performansından son derece memnun. Baskı altında soğukkanlı kalabilen Alman savunmacı, Real Madrid savunmasının temel direklerinden biri konumunda.

GALATASARAY ISRARCI

Sarı-kırmızılılar ise bu transferi “vitrin hamlesi” olarak görüyor. Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rüdiger transferiyle ses getirmeyi hedefliyor. İstanbul cephesinde umutlar tamamen tükenmiş değil.

SON SÖZ REAL MADRID’DE

Şu an için Real Madrid’in önceliği net: istikrar. Yönetim, şartlar olağanüstü şekilde değişmedikçe Rüdiger’in takımda kalmasından yana. Ancak transfer piyasasında her an her şey değişebilir.

Gözler şimdi Madrid’den çıkacak nihai kararda. Galatasaray beklemede, Real Madrid temkinli. Bu dosya kolay kapanacak gibi durmuyor."

