Galatasaray rotayı değiştirdi! Dybala beklemede, ilk hedef Mikautadze

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Galatasaray’da, uzun süredir transferi için çaba harcanan Romalı Paulo Dybala’nın 3 yıl için 42 milyon Euro’ya ulaşan ücret talebinde bulunması, sarı kırmızılı yönetimin planlarını değiştirdi. Arjantinli futbolcunun 31 yaşında olmasını ve talebinin kabul edilmesi halinde takım içinde ücret dengesinin bozulacak olmasını dikkate alan yönetim bu transferi beklemeye aldı.

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Rotayı Lyon’un Gürcü santrforu Georges Mikautadze’ye çeviren Galatasaray, bonservis için 20 milyon Euro teklif etti. Lyon tarafı ise temmuz ayında 18.5 milyon Euro’ya aldığı Mikautadze için 25 milyon Euro istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde DHA’ya verdiği röportajda, Mikautadze ve Dybala’nın yanı sıra PSG’den Kolo Mouani, Milan Skriniar ve Benfica’dan İssa Kabore’yi beğendiğini açıklamıştı.

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