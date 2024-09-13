Galatasaray, Roland Sallai ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! Oyuncunun maliyeti açıklandı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Macar oyuncu Roland Sallai'yi kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılılar, Roland Sallai'nin lisansını çıkarırken 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray, oyuncunun bonservisi için Freiburg'a 6 milyon Euro ödeneceğini ve futbolcuya ise 2.5 milyon Euro yıllık ücret verileceğini açıkladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'yi taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. Macar futbolcu, çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araçla terminalden ayrıldı.

"HARİKA ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Macar oyuncu, havalimanında yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip kupayı da kaldırmak istiyoruz." dedi.

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Taraftarlar için konuşan Sallai, "Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Roland Sallai, kariyerinde Puskas FC, Palermo, APOEL Nicosia ve Freiburg'da forma giydi. Macar futbolcu ayrıca Freiburg ile 163 karşılaşmaya çıktı ve 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.