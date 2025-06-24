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Galatasaray Rodrigo De Paul’u istiyor! Atletico Madrid’den transfer için yeşil ışık

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#Galatasaray Transfer#Rodrigo De Paul#Atletico Madrid
Galatasaray Rodrigo De Paul’u istiyor Atletico Madrid’den transfer için yeşil ışık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 13:02

Transfer sezonuna önemli bir giriş yapan ve Leroy Sane’ye imza attıran Galatasaray, orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Cimbom bu bağlamda gündemine Atletico Madrid’de oynayan Rodrigo De Paul’u aldı. İspanyol ekibinden transfer için olumlu sinyaller geldi. İşte ayrıntılar…

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Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray Rodrigo De Paul’u istiyor Atletico Madrid’den transfer için yeşil ışık


TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

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Galatasaray Rodrigo De Paul’u istiyor Atletico Madrid’den transfer için yeşil ışık

Haberde sarı-kırmızılı ekibin girişimlerini sürdürdüğü söylenirken De Paul'un sözleşmesinin 2026 sona ereceği ve Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği aktarıldı.

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Galatasaray Rodrigo De Paul’u istiyor Atletico Madrid’den transfer için yeşil ışık

Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı kadroda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.

 

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#Galatasaray Transfer#Rodrigo De Paul#Atletico Madrid

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