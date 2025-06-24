Galatasaray Rodrigo De Paul’u istiyor! Atletico Madrid’den transfer için yeşil ışık

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Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.





TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Haberde sarı-kırmızılı ekibin girişimlerini sürdürdüğü söylenirken De Paul'un sözleşmesinin 2026 sona ereceği ve Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği aktarıldı.

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Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı kadroda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.