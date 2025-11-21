×
Galatasaray Robinho'nun oğlunu transfer etmek istiyor! Rakip Chelsea ve Inter

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 14:18

Galatasaray başta olmak üzere Chelsea, Inter ve Avrupa'nın önemli kulüpleri, bir dönem Manchester City, Real Madrid ve Milan ile beraber Başakşehir ve Sivasspor forması da giyen Robinho'nun oğlu Robinho Jr. ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla yürüyen Galatasaray, diğer yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar bu bağlamda, dünyanın önemli genç yetenekleriyle ilgileniyor. 

HEDEFTE ROBINHO JR VAR

Brezilya basınında yer alan iddiaya göre sarı kırmızılılar, bir dönem ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen, Milan ve Real Madrid formalarını da terleten Robinho'nun oğlu Robinho Jy. ile ilgileniyor. 

Konuya ilişkin Brezilya basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: 

Santos’ta sezon genel tablo açısından hayal kırıklığı yaratsa da, kulüp bir kez daha büyük bir yeteneği vitrine çıkarmış gibi görünüyor. Robinho Jr, kısa sürede Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı ve çok yakın zamanda satılabilir.

Chelsea, Inter, Espanyol ve Galatasaray gibi devlerin takibinde olan genç oyuncu, Santos’un A takımında sadece 12 maçta forma giydi. Üstelik bu karşılaşmalarda sahada kaldığı toplam süre yalnızca 274 dakika. Buna rağmen ortaya koyduğu iştah, dinamizm ve potansiyel, Avrupa kulüplerinin radarına girmesi için fazlasıyla yeterli oldu.

ROBINHO JR'IN İLGİYİ ÜSTÜNE ÇEKMESİNİN NEDENLERİ

Genç futbolcunun sahadaki doğal yeteneklerine ek olarak, dünya futbolunda iz bırakmış bir ismin oğlu olması da dikkat çekiyor. Babası Robinho; Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerde forma giymiş, kariyeri boyunca büyük bir etki yaratmıştı.

Ayrıca Avrupa kulüplerinin Santos altyapısına gösterdiği özel ilgi de bilinen bir gerçek. Brezilya ekibi son 20 yılda modern futbolun birçok yıldızını Avrupa’ya kazandırdı.

SANTOS'UN YETENEK FABRİKASI: NEYMAR'DAN RODRYGO'YA

2000’li yıllarda Diego Ribas ve Elano gibi isimlerle çıkış yapan Santos, sonrasında dünya futbolunun en büyük transfer hikayelerinden birine sahne oldu. Neymar, Barcelona’nın dev bütçeyle kadrosuna kattığı dönemden bu yana hala Brezilya futbol tarihinin en pahalı satışı olma unvanını koruyor.

KULÜBÜN ÜRETİM HATTI BUNUNLA SINIRLI KALMADI

Gabigol ve Rodrygo gibi yıldızlar da Santos altyapısından yetişti.

Gabriel Barbosa, Avrupa’da beklenen çıkışı yapamasa da, Flamengo’da bir efsaneye dönüştü.

Rodrygo ise Real Madrid’de son dönemde form düşüklüğü yaşasa da, “Rayo” lakaplı genç yıldızın Avrupa’da kazandığı başarılar ortada. Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere, kulüple çıktığı her kulvarda kupa kaldırmayı başardı.

AVRUPA'NIN YENİ GÖZDESİ: ROBINHO JR.

Tüm bu geçmiş düşünüldüğünde, Robinho Jr’ın kısa sürede Avrupa devlerinin gündemine oturması şaşırtıcı değil. Santos’un genetik olarak yetenekli, altyapı olarak üretken kimliğinin yeni temsilcisi olan genç oyuncu; henüz çok az süre almasına rağmen şimdiden kıtanın büyük kulüpleri tarafından yakından izleniyor.

Yakın zamanda Robinho Jr’ın geleceği, tıpkı babası gibi Avrupa’nın büyük sahnelerinde şekillenebilir.

