Galatasaray - Rizespor maçına yeni transfer Gabriel Sara damga vurdu! Osimhen sevindi, gol Abdülkerim'e yazıldı

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, maçı 5-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'a 11'de şans verdi.

RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu.

Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.

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Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.

VICTOR OSIMHEN'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, maç öncesindeki ısınmada Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Victor Osimhen de taraftarların sevgi gösterisine "üçlü" çektirerek karşılık verdi.

YUNUS AKGÜN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu.

Geçen sezon İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçları ile Süper Kupa'daki Beşiktaş müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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DAVINSON SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys ile oynanan iki müsabaka ile Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor karılaşmalarında görev alamadı.

Sanchez, sakatlığı atlatmasının ardından Çaykur Rizespor maçında formasında kavuştu.

DAVINSON GOLLE DÖNDÜ

Sakatlığı sonrası formasına kavuan Davinson Sanchez, 3. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükseldi ve kafayı vurdu, üst direğin altına çarpan top ağlarla buluştu.

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla iç sahada ilk golünü atarken sakatlıktan da golle dönmüş oldu.

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OSIMHEN SEVİNDİ, GOL ABDÜLKERİM'E YAZILDI

Galatasaray'ın 25. dakikada bulduğu gol sonrası ilginç anlar yaşandı. Sara'nın ceza alanına ortasında Osimhen yükseldi, yere inen topa Abdülkerim hamle yaptı ve top ağlarla buluştu.

Golün ardından iki oyuncu da kollarını açarken Osimhen büyük bir gol sevinci yaşadı. Taraftarlar bütünleşen Nijeryalı golcü, Metin Oktay selamı da verdi. Stadyumda da gol için Osimhen anonsu yapıldı.

Daha sonra golün tekrarında Abdülkerim'in topa dokunduğu görüşü ağırlık kazandı ve gol Abdülkerim'e yazıldı. İki oyuncu santra öncesi pozisyonun diyaloğunu yaptı. Osimhen, Abdülkerim'e 'Sen mi attın' der gibi bir hareket yaptı ve iki oyuncu daha sonra birbirlerine sarıldı.

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Maçın ardından golü kimin attığına dair konuşan Osimhen; "İlk başta ben attım zannettim. Kafayı vurduktan sonra Abdülkerim topa dokunmadı gibi gördüm ama dokunmuş. Gol onun, asist de benim." dedi.

2007/08 SEZONUNDAN BU YANA İLK KEZ

Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında gol atan ilk stoper ikilisi oldu.

GABRIEL SARA DAMGA VURDU! ASİST VE GOL

RAMS Park'ta maça Gabriel Sara damga vurdu. 3. dakikada golün asistini yapan Sara, 25. dakikadaki golün de içindeydi. Gol Abdülkerim'e yazıldığı için asist Osimhen'e geçmiş oldu ancak pozisyonda ortayı Sara yapmıştı.

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Brezilyalı futbolcu, 49. dakikada sol ayağıyla şık vurdu ve topu ağlara gönderip Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

TORREIRA KAPTI, MERTENS BİTİRDİ

Galatasaray'ın 4. golünde Torreira ve Mertens imzası vardı. Uruguaylı yıldız orta sahada kaptığı topla rakip ceza alanına sokuldu ve sağdaki Mertens'e bıraktı. Mertens uzak köşeye yerden iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.

PERDEYİ BARIŞ ALPER KAPATTI

80. dakikada savunma oyuncusunu arkasında iyi tutan Osimhen, topu yanındaki Mertens'e verdi. Mertens'in pasında sağdan gelen Kaan, içeri çevirdi. Barış Alper yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez gol yemeden maçı tamamladı.

Aslan bu sezon daha önce ligde Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-offlarındaki iki Young Boys maçında kalesini gole kapatamamıştı.