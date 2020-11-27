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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Rize deplasmanında! Taylan Antalyalı ceza sınırında...

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Galatasaray, Rize deplasmanında! Taylan Antalyalı ceza sınırında...
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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

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- İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu oynayamayacak

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

- Taylan Antalyalı ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı yarın sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

 

Galatasaray, Rize deplasmanında Taylan Antalyalı ceza sınırında...

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