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Galatasaray, Rigas deplasmanında! Okan Buruk 11'ini belirledi

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Rigas Futbola Skola
Galatasaray, Rigas deplasmanında Okan Buruk 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas Futbola Skola ile karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Ülkemizi temsil eden üç takım, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş da aynı gün sahaya çıkacak. Yepyeni bir formatla düzenlenen ‘Kupa 2’de ekiplerimiz toplam 36 takım arasında ilk 8’e girerek adlarını doğrudan bir üst tura yazdırmak istiyor. 

İlk maçında evinde PAOK’u 3-1’le geçen sarı kırmızılı ekip, mütevazı bir kadroya sahip olan Letonya ekibi Rigas Fotbola Skola’ya konuk olacak.

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CEZALI MUSLERA VE SAKATLANAN OSİMHEN RİGA DEPLASMANINDA OYNAMAYACAK

İlk olarak saatler 19.45’i gösterdiğinde Galatasaray, deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Futbola Skola ile karşılaşacak. Riga’daki Daugava Stadı’nda yapılacak maçı Slovakya’dan Filip Glova yönetecek. Galatasaray’da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS’ye karşı sahaya çıkamayacak. Kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera da bugün oynamazken kaleyi, PAOK maçında olduğu gibi Günay Güvenç koruyacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan Victor Osimhen’in de bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

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Galatasaray, Rigas deplasmanında Okan Buruk 11ini belirledi

 

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Rigas Futbola Skola

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