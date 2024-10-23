Galatasaray, RFS’nin şokunu Elfsborg’la atlatmak istiyor! Okan Buruk 11'ini belirledi

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında bugün seyircisi önünde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta saat 17.30’da başlayacak ve TRT 1’den yayımlanacak maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Kupa 2’ye PAOK galibiyetiyle başlayan Cimbom 2. maçta 2-0 öne geçmesine rağmen RFS ile Letonya’da 2-2 berabere kalırken ligde averajla 8. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar bugün taraftarının da desteğiyle İsveç ekibini mağlup edip hem RFS beraberliğini unutturmak hem de sıralamada daha yukarılara çıkmayı planlıyor.

KALEDE GÜNAY GÜVENÇ OLACAK

Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’nın cezası devam ettiği için bugünkü mücadelede de kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Sarı kırmızılılarda ayrıca Antalya deplasmanında sakatlanan İsmail Jakobs’un yanı sıra UEFA listesinde ismi bulunmayan yeni transfer Roland Sallai de İsveç ekibine karşı sahada yer alamayacak.

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48 YILDIR KAZANAMIYOR

Tarihinde İsveç takımları ile 8. kez karşılaşacak Cimbom ilk galibiyetini aldığı 1976’dan sonra çıktığı 6 maçı da (4M, 2B) kazanamazken 48 yıllık özlemi de gidermeye çalışacak. 1976-77 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nda AIK Stockholm’ü 2-1 ve 1-1’lik skorlarla geçen G.Saraş 1994-95’te Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Göteborg’a 2 maçta da 1-0 mağlup oldu. 2007’de UEFA Kupası grup maçında İstanbul’da Helsingborg’a 3-2 yenilen temsilcimiz, 2017-18’de de Avrupa Ligi’nde Östersunds’a 2-0 ve 1-1’le elenmişti.

6- Kulüp tarihinde bir İsveç takımına rakip olduğu ilk Avrupa kupası maçında AIK’i 2-1 mağlup eden G.Saray (Eylül 1976), daha sonraki 6 karşılaşmayı kazanamadı (2B, 4M)

2- Avrupa Ligi’nde son 2 iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kupa 2 tarihinde üst üste 3+ iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi Eylül 1992-Aralık 1999 arasında yakaladı (4 maç).

7- Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri Elfsborg (7; diğeri Vitoria Guimaraes) İsveç ekibi Avrupa’da çıktığı son 3 maçın 2’sini de kazandı. (1M)

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AVRUPA'DA 321. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 320 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 96 karşılaşmada 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

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Bu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 122 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 MAÇIN 14'ÜNÜ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 16 müsabakanın 14'ünde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 16 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

İSVEÇ TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR

Tarihinde ilk kez Elfsborg ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileri karşısında kötü bir istatistiğe sahip.

Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 7 kez İsveç takımlarına rakip oldu. Söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

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Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada İsveç takımlarıyla yaptığı 4 müsabakada ikişer beraberlik ve yenilgi alarak, galip gelemedi.

MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI VAR

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.