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Galatasaray, Rezerv Ligi'nde Ümraniyespor'a gol yağdırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ümraniyespor#Rezerv Ligi
Galatasaray, Rezerv Liginde Ümraniyespora gol yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 20:56

Galatasaray Rezerv Futbol Takımı, Rezerv Ligi 3. haftasında Hangi Kredi Ümraniyespor’u 9-0 mağlup etti.

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Galatasaray, Rezerv Ligi 3. haftasında Hangi Kredi Ümraniyespor’a konuk oldu. Ümraniyespor Antrenman Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 9-0’lık farklı skorla kazandı.

Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini Barış Alper Yılmaz (3), Hamza Akman, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Beknaz Almazbekov, Zeki Mert Saki ve Emirhan Kayar kaydetti.

Sarı kırmızılılar sahaya Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Emre Taşdemir, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Özgür Baran Aksak, Emirhan Kayar, Atalay Babacan, Hamza Akman, Barış Alper Yılmaz ve Beknaz Almazbekov 11’iyle çıktı.

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Galatasaray Rezerv Takımı ilk hafta Antalyaspor’u 4-2, ikinci hafta Giresunspor’u 5-2 mağlup ettikten sonra üç haftada üç galibiyeti hanesine yazdırdı.

Beknaz Almazbekov, dört golüyle üç haftanın en skorer oyuncusu unvanını Kasımpaşalı Ali Sühan Demirel ile paylaştı.

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Galatasaray bir sonraki hafta Trabzonspor’u sahasında konuk edecek.

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#Galatasaray#Ümraniyespor#Rezerv Ligi

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