×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray revire döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Singo#Lemina
Galatasaray revire döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 07:00

Sakatlar kervanına Gençlerbirliği maçında Lemina ile Singo da eklendi.

Haberin Devamı

Galatasaray'da sakatlıklar kabus olmaya başladı.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan ve Berkan’ın yanı sıra maç öncesi Jacobs da hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Ağrıları olan kaleci Uğurcan ise yedek kaldı.

Talihsizlikler Cimbom’un yakasını maçta da bırakmadı. Önce Mario Lemina 17. dakikada, ardından Wilfred Singo 40. dakikada yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemediler.

Union SG ve F.Bahçe maçlarında sakatların oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

Gözden KaçmasınOkan Buruktan altın dokunuş: İlkay Gündoğan maçın çehresini değiştirdiOkan Buruk'tan altın dokunuş: İlkay Gündoğan maçın çehresini değiştirdi!Haberi görüntüle

SALLAi F.BAHÇE DERBiSiNDE YOK

Galatasaray'da bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören isim Sallai oldu.

Sarı kırmızılı takımda ilk olarak Beşiktaş derbisinde Davinson Sanchez oyundan atılmıştı. Sallai de dünkü maçta VAR uyarısı sonrası 90+4’te kırmızı görürken, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Singo#Lemina

BAKMADAN GEÇME!