Galatasaray revire döndü!

Haberin Devamı

Galatasaray'da sakatlıklar kabus olmaya başladı.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan ve Berkan’ın yanı sıra maç öncesi Jacobs da hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Ağrıları olan kaleci Uğurcan ise yedek kaldı.

Talihsizlikler Cimbom’un yakasını maçta da bırakmadı. Önce Mario Lemina 17. dakikada, ardından Wilfred Singo 40. dakikada yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemediler.

Union SG ve F.Bahçe maçlarında sakatların oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

SALLAi F.BAHÇE DERBiSiNDE YOK

Galatasaray'da bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören isim Sallai oldu.

Sarı kırmızılı takımda ilk olarak Beşiktaş derbisinde Davinson Sanchez oyundan atılmıştı. Sallai de dünkü maçta VAR uyarısı sonrası 90+4’te kırmızı görürken, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haberin Devamı