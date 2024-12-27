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Galatasaray resmen KAP'a bildirdi! Bankalar Birliği...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#KAP#Süper Lig
Galatasaray resmen KAPa bildirdi Bankalar Birliği...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 18:42

Galatasaray, sermaye artırımından elde edilecek fonun büyük bir kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını duyurdu.

İşte KAP'a yapılan bildirim

Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

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BANKALAR BİRLİĞİ BORÇLARINA KULLANILACAK

Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, sermaye artırımından elde edilecek fonun büyük bir kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

Galatasaray resmen KAPa bildirdi Bankalar Birliği...

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#Galatasaray#KAP#Süper Lig

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