Galatasaray resmen duyurdu! Osimhen imza için İstanbul'da!

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Galatasaray, taraftarlar ve camianın sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı - kırmızılılar, anlaşma sağladığı Nijeryalı golcüyü imza için İstanbul'a getirdi.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Osimhen hakkında paylaşımlar üst üste geldi. Önce Osimhen'in taktığı maskeyi 'hazır mıyız' notuyla paylaşan sarı - kırmızılı ekip ardından Uçak Takip Yayını'nı duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Victor Osimhen Uçak Takip Yayını, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus uygulamasında “Herkese Açık” olarak 19.05’ten itibaren yayında olacak!"

Sarı - kırmızılı ekipten ''Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' başlığı altında bir paylaşımda daha geldi.

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Galatasaray: 'Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' pic.twitter.com/bApY02WvTf — Spor Arena (@sporarena) July 30, 2025

OSIMHEN'DEN İLK MESAJ

Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, uçaktan ilk videoyu paylaştı. Osimhen, paylaşılan videoda 'Solo il Gala! (Sadece Galatasaray)' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray için yola çıkan Osimhen'in 22.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Nijeryalı futbolcu, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılacak.

🎥 Victor Osimhen, Galatasaray taraftarıyla tekrar buluştu. pic.twitter.com/W3kbzsWXXj — AA SPOR (@aa_spor) July 30, 2025

İŞTE İLK SÖZLERİ

Uçaktan iner inmez ayağının tozuyla konuşan Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim. Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey'e, Gardi'ye ve Okan Hoca'ya teşekkürler. En iyi şekilde kendimi ifade edebildiğim yere geldim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim." ifadelerini kullandı.

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OSIMHEN'İN RAKAMLARI

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.