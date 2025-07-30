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Galatasaray resmen duyurdu! Osimhen imza için İstanbul'a geliyor

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig
Galatasaray resmen duyurdu Osimhen imza için İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 19:08

Son 3 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Victor Osimhen'i imza için İstanbul'a getiriyor.

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Galatasaray, taraftarlar ve camianın sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı - kırmızılılar, anlaşma sağladığı Nijeryalı golcüyü imza için İstanbul'a getirtiyor. 

GALATASARAY PAYLAŞTI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Osimhen hakkında paylaşımlar üst üste geldi. Önce Osimhen'in taktığı maskeyi 'hazır mıyız' notuyla paylaşan sarı - kırmızılı ekip ardından Uçak Takip Yayını'nı duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Victor Osimhen Uçak Takip Yayını, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus uygulamasında “Herkese Açık” olarak 19.05’ten itibaren yayında olacak!"

Sarı - kırmızılı ekipten gelen bir paylaşımda da ''Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' notuyla bir video paylaşıldı. 

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OSIMHEN'DEN İLK MESAJ

Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, uçaktan ilk videoyu paylaştı. Osimhen, paylaşılan videoda 'Solo il Gala! (Sadece Galatasaray)' ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Galatasaray için yola çıkan Osimhen'in 21:30-22:00 saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

Nijeryalı futbolcu, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılacak.

OSIMHEN'İN RAKAMLARI

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig

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