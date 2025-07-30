Galatasaray resmen duyurdu! Osimhen imza için İstanbul'a geliyor

Haberin Devamı

Galatasaray, taraftarlar ve camianın sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı - kırmızılılar, anlaşma sağladığı Nijeryalı golcüyü imza için İstanbul'a getirtiyor.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Osimhen hakkında paylaşımlar üst üste geldi. Önce Osimhen'in taktığı maskeyi 'hazır mıyız' notuyla paylaşan sarı - kırmızılı ekip ardından Uçak Takip Yayını'nı duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Victor Osimhen Uçak Takip Yayını, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus uygulamasında “Herkese Açık” olarak 19.05’ten itibaren yayında olacak!"

Sarı - kırmızılı ekipten gelen bir paylaşımda da ''Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' notuyla bir video paylaşıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray: 'Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' pic.twitter.com/bApY02WvTf — Spor Arena (@sporarena) July 30, 2025

OSIMHEN'DEN İLK MESAJ

Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, uçaktan ilk videoyu paylaştı. Osimhen, paylaşılan videoda 'Solo il Gala! (Sadece Galatasaray)' ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Galatasaray için yola çıkan Osimhen'in 21:30-22:00 saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

Nijeryalı futbolcu, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılacak.

OSIMHEN'İN RAKAMLARI

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.