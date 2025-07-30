Galatasaray resmen duyurdu! Osimhen imza için İstanbul'a geliyor

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Galatasaray, taraftarlar ve camianın sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı - kırmızılılar, anlaşma sağladığı Nijeryalı golcüyü imza için İstanbul'a getirtiyor.
GALATASARAY PAYLAŞTI
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Osimhen hakkında paylaşımlar üst üste geldi. Önce Osimhen'in taktığı maskeyi 'hazır mıyız' notuyla paylaşan sarı - kırmızılı ekip ardından Uçak Takip Yayını'nı duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Victor Osimhen Uçak Takip Yayını, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus uygulamasında “Herkese Açık” olarak 19.05’ten itibaren yayında olacak!"
Galatasaray: 'Hazır mıyız?⌛️' pic.twitter.com/EVi2dm0w5r— Spor Arena (@sporarena) July 30, 2025
Sarı - kırmızılı ekipten gelen bir paylaşımda da ''Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' notuyla bir video paylaşıldı.
Galatasaray: 'Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. Osimhen...' pic.twitter.com/bApY02WvTf— Spor Arena (@sporarena) July 30, 2025
OSIMHEN'DEN İLK MESAJ
Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, uçaktan ilk videoyu paylaştı. Osimhen, paylaşılan videoda 'Solo il Gala! (Sadece Galatasaray)' ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen: “Solo Il Gala.”pic.twitter.com/uXdbkBVFCE— Spor Arena (@sporarena) July 30, 2025
BU AKŞAM İSTANBUL'DA
Galatasaray için yola çıkan Osimhen'in 21:30-22:00 saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
Nijeryalı futbolcu, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılacak.
OSIMHEN'İN RAKAMLARI
26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.