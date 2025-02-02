Galatasaray resmen duyurdu: Nelsson, transfer görüşmeleri için kadroya alınmadı

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Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a 2-1 yenilerek ilk 8'e kalamayan ve play-off'ta yer alacak olan Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı - kırmızılılarda kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını duyurdu.

NELSSON TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN KADROYA ALINMADI

Yapılan açıklamada ayrıca Victor Nelsson'un muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep FK maçı kafilesinde yer almadığı belirtildi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı müsabakanın kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

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Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Efe Akman, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Michy Batshuayi, Victor Osimhen