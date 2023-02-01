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Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında

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#Galatasaray#Ümraniyespor#Süper Lig
Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

Lig lideri Galatasaray bugün kazanması durumunda üst üste 14. galibiyetine ulaşacak ve kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine imza atacak.

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Süper Lig’de en yakını Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray bugün sahasında puan cetvelinin son sırasında yer alan HangiKredi Ümraniyespor’u konuk edecek.

ABDÜLKERiM DÖNÜYOR 

Sarı kırmızılılarda cezası biten Abdülkerim Bardakcı bugün formasına kavuşacak. Üç oyuncusu sınırda bulunan Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu bugün kart görmeleri halinde Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinden zaferle ayrılan Galatasaray bugün de kazanması durumunda seriyi 14 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaşacak.

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DENİZLi’Yi GEÇECEK

Takımının galip gelmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray’ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli’yi geride bırakacak.

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19- G.Saray, ligde ilk kez konuk ettiği son 21 takımın 19’unu mağlup etti (2B) ve bu karşılaşmalarda toplam 63 gol sevinci yaşadı (ortalama 3 gol).

10- Ligde oynadığı son 10 maçı kazanan G.Saray, lig tarihindeki daha uzun tek serisini Nisan-Eylül 1988 arasındaki süreçte yakaladı (12 maç).

11- Okan Buruk, ligde tek sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli hocalar Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ın (11) rekoruna ortak olmak istiyor.

Galatasaray rekor için Ümraniyespor karşısında

 

 

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#Galatasaray#Ümraniyespor#Süper Lig

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