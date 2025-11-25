Galatasaray rekor için sahada!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında bugün Belçika’nın Union Saint-Gilloise (USG) takımını konuk edecek. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sarı kırmızılılarda, sakat olan Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu kesin yok; Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın durumları ise bugün belli olacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk Union Saint-Gilloise sahaya ideal kadrosuyla sahaya çıkacak.

UNiON SG 4 MAÇTA 1 GALiBiYET ALDI

İlk haftadaki 5-1’lik Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından çıktığı Liverpool (1-0), Bodo/Glimt (3-1) ve Ajax (3-0) maçlarını kazanan Galatasaray, bugün Union Saint-Gilloise’ı da yenerse, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 4 karşılaşmayı galibiyetle tamamlamış olacak. Sarı kırmızılılar, 4. hafta sonunda 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Union Saint-Gilloise ise Devler Ligi’ne PSV’yi deplasmanda 3-1 yenerek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında Newcastle United ve İnter’e iç sahada 4-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise, son maçta da Atletico Madrid’e deplasmanda 3-1 yenildi.

· Galatasaray bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 332 maçta 119 galibiyet, 89 beraberlik, 124 mağlubiyet aldı.

· Galatasaray’ın UEFA organizasyonlarındaiç sahada oynadığı son 21 maçın 18’inde bileği bükülmedi (12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet).

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE BUGÜN 8 MAÇ DAHA VAR

20.45 Ajax-Benfica

23.00 Manchester City-Leverkusen

23.00 Marsilya-Newcastle

23.00 Napoli-Karabağ

23.00 Slavia Prag-Athletic Bilbao

23.00 Bodo/Glimt-Juventus

23.00 Dortmund-Villarreal

23.00 Chelsea-Barcelona