Galatasaray rekor için Kasımpaşa karşısında!

Haberin Devamı

6’da 6 yaparak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan Galatasaray, bugün sahasında Kasımpaşa karşısına rekor için sahaya çıkacak. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. 2009-10 sezonunda Frank Rijkaard yönetiminde 6’da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde bu başarıyı tekrarlarken Kasımpaşa’yı da devirirse 7’de 7 ile rekor kıracak.

OSIMHEN VE ICARDI BUGÜN YAN YANA SAHADA OLABİLİR

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor. Sarı kırmızılılarda yoğun maç trafiğini düşünerek teknik direktör Okan Buruk’un bugün Kaan Ayhan, Barış Alper ve Mertens’i dinlendirme ihtimali yüksek. Bu isimlerin yerine Jelert, Sallai, İcardi’nin oynaması ve Arjantinli yıldız ile Osimhen’in ilk kez yan yana sahada olması bekleniyor.

Haberin Devamı

6- Kasımpaşa’yı sahasında ağırladığı son 7 Lig maçının 6’sını kazanıp sadece 1’ini kaybeden G.Saray, tek yenilgiyi Ocak 2022’de 3-1’lik skorla aldı.

13- 2024’te evinde 14 lig maçında 13 kez kazanan G.Saray (1M), Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde en yüksek iç saha galibiyet oranına ulaştı. (%93)

SAMİ UĞURLU'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, F.Bahçe maçında olduğu gibi Galatasaray’a karşı da kendi futbollarını oynayacaklarını söyledi. A Spor’a konuşan Uğurlu “Galatasaray’ın hafta sonu bir derbi oynaması ve hafta içi Avrupa maçı yapması bizim için avantajdır. Ama Icardi’nin girip Osimhen’in çıkması çok da rotasyon sayılmaz” dedi.