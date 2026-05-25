Galatasaray, Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte plan

Haberin Devamı

Orta sahanın merkezine hem genç hem de yüksek profil bir isim almayı hedefleyen Galatasaray’ın hedefleri arasında Eduardo Camavinga var.

İlk etapta menajer önerisi olarak gündeme gelen 23 yaşındaki yıldız orta saha konusunda Fransa ve İspanya basını da flaş iddialar ortaya atmıştı.

Real Madrid’teki teknik adam değişikliği sonrası geleceği belirsiz gösterilen ve Fransa Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna da alınmayan Camavinga’nın, Real Madrid’ten ayrılabileceği yazılmıştı. Galatasaray cephesi, bir süredir bu transferle ilgili nabız yoklaması yapıyor.

Haberin Devamı

Hatta yıldız orta sahanın menajeriyle de temaslar hızlanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk’un çok beğendiği Camavinga konusunda Galatasaray Yönetimi’nin planı belli.

Bonservis maliyeti yüksek olan 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması hedefleniyor. Fakat bu zor operasyonda, sürecin hızlı ilerlemesi şimdilik zor gözüküyor. Camavinga’yla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonelleri, başkan Dursun Özbek’i sürekli bilgilendiriyor.