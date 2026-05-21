Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı için devrede! Transfer için tüm şartlar zorlanacak

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:30

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların Real Madrid'de forma giyen yıldız bir isim için devrede olduğu ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de üst üste 4 sene şampiyon olan ve önümüzdeki sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için dünya yıldızı bir isme yöneldi.

İspanyol ve Fransız spor medyası, Eduardo Camavinga için Galatasaray’ın devreye girdiğini öne sürdü.

MOURINHO'NUN GELMESİYLE KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Haberlere göre Real Madrid’de teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ve Mourinho ile anlaşılmasının ardından kadroda ciddi değişiklikler yaşanabilir. İspanyol gazeteciler, Fransız orta sahanın ayrılma ihtimali bulunan isimler arasında yer aldığını yazdı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI, EN CİDDİ TAKIMLARDAN BİRİ GALATASARAY

Fransız basını ise iddiayı daha da ileri taşıdı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Camavinga cephesiyle temas kurduğu ve transfer için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde, genç yıldızın transferinde şu an en ciddi kulüplerden birinin Galatasaray olduğu ifade edildi.

BİRÇOK İSİM ARACI OLARAK DEVREYE SOKULDU

23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetiminin birçok aracı ismi devreye soktuğu, oyuncuyu ikna etmek adına yoğun mesai harcandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve takımın son yıllardaki yükselişinin transfer görüşmelerinde koz olarak kullanıldığı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro olarak gösterilen Camavinga’yı Real Madrid, 2021 yılında Stade Rennais takımından 31 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İspanyol devinin oyuncu için nasıl bir karar vereceği henüz netleşmezken, Galatasaray’ın transferi kiralık formülüyle bitirme ihtimalinin daha yüksek olduğu konuşuluyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 maçta görev alan ve 2199 dakika şans bulan Camavinga, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

