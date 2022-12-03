Canlı anlatım: Galatasaray Rayo Vallecano maçı

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2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, İspanya La Liga ekiib Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GALATASARAY 0-1 RAYO VALLECANO
GOL: 34' Andres Martin
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.
Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres Martin, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello
Radamel Falcao kadroda yok.
GALATASARAY RAYO VALLECANO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Dünya Kupası arasında Galatasaray’ın oynayacağı tüm hazırlık maçları canlı yayınla D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.
Galatasaray'ın LaLiga takımlarından Rayo Vallecano ile oynadığı maç saat 16.00’da başladı. Mücadele, D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak.
GALATASARAY’ın 6 Aralık Salı günü konuğu ise LaLiga’nın güçlü ekiplerinden Villarreal olacak. Salı akşamı saat 20.00’de Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma, öncesi ve sonrası özel programlarla yine D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.
Aykut Aydın’ın anlatacağı hazırlık maçlarına Orhan Uluca yorumlarıyla renk katacak.