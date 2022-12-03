Canlı anlatım: Galatasaray Rayo Vallecano maçı

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, İspanya La Liga ekiib Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-1 RAYO VALLECANO

GOL: 34' Andres Martin

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres Martin, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello

Radamel Falcao kadroda yok.

Gözden Kaçmasın Spor Smart nasıl izlenir? Spor Smart canlı yayın bilgileri Haberi görüntüle

GALATASARAY RAYO VALLECANO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dünya Kupası arasında Galatasaray’ın oynayacağı tüm hazırlık maçları canlı yayınla D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.

Galatasaray'ın LaLiga takımlarından Rayo Vallecano ile oynadığı maç saat 16.00’da başladı. Mücadele, D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak.

Haberin Devamı

GALATASARAY’ın 6 Aralık Salı günü konuğu ise LaLiga’nın güçlü ekiplerinden Villarreal olacak. Salı akşamı saat 20.00’de Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma, öncesi ve sonrası özel programlarla yine D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

Aykut Aydın’ın anlatacağı hazırlık maçlarına Orhan Uluca yorumlarıyla renk katacak.