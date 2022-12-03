Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Galatasaray Rayo Vallecano maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hazırlık Maçı#Galatasaray#Vallecano
Canlı anlatım: Galatasaray Rayo Vallecano maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 15:45

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, İspanya La Liga ekiib Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, İspanya La Liga ekiib Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-1 RAYO VALLECANO

GOL: 34' Andres Martin

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres Martin, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejeune, Balliu, Oscar, Camello

Radamel Falcao kadroda yok.

Gözden Kaçmasın

Spor Smart nasıl izlenir Spor Smart canlı yayın bilgileriSpor Smart nasıl izlenir? Spor Smart canlı yayın bilgileriHaberi görüntüle

GALATASARAY RAYO VALLECANO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dünya Kupası arasında Galatasaray’ın oynayacağı tüm hazırlık maçları canlı yayınla D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.

Galatasaray'ın LaLiga takımlarından Rayo Vallecano ile oynadığı maç saat 16.00’da başladı. Mücadele, D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak.

Haberin Devamı

GALATASARAY’ın 6 Aralık Salı günü konuğu ise LaLiga’nın güçlü ekiplerinden Villarreal olacak. Salı akşamı saat 20.00’de Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma, öncesi ve sonrası özel programlarla yine D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

Aykut Aydın’ın anlatacağı hazırlık maçlarına Orhan Uluca yorumlarıyla renk katacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazırlık Maçı#Galatasaray#Vallecano

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020