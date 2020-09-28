Rangers Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ne tamam ya da devam diyecek olan Galatasaray, Rangers karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Peki Rangers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, Rangers Galatasaray maçı hakkında merak edilen detaylı bilgiler

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek. Rangers - Galatasaray maçını Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek. Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Süper Lig'e 2/2 başlayan, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de önce Neftçi Bakü, arkasından da Hajduk Split'i deviren Galatasaray, gruplara kalmak i.in play-off turunda Rangers ile eşleşmişti.

TURUN FAVORİSİ RANGERS!

Karşılaşmanın iddaa oranları açıklandı, turun favorisi Rangers olarak gösterildi!

Glasgow'da 1 Ekim Perşembe günü oynanacak maçta ev sahibi Rangers'a 1,80 iddaa oranı açıklanırken, sarı kırmızılıların 90 dakika içinde kazanmasına 2,95 iddaa oranı belirlendi.

Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitmesine ise 3,00 iddaa oranı verildi.

3 GOLE 1,75 İDDAA ORANI!

Tek Maç seçeneğiyle iddaa bülteninde yer alan mücadelede en az 3 gol çıkar diyorsanız, "2.5 ÜST - 1,75" oynayabilirsiniz.

Karşılıklı gole 1,60 iddaa oranı açıklanırken, ilk yarının dengede geçmesine ise 1,90 iddaa oranı belirlendi.

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