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Galatasaray, Rafael Leao’nun maliyetini KAP’a bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rafael Leao#KAP
Galatasaray, Rafael Leao’nun maliyetini KAP’a bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 13:06

Galatasaray, Rafael Leao transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı.

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Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

Galatasaray, Rafael Leao’nun maliyetini KAP’a bildirdi

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Transferin açıklanmasının ardından Rafael Leao, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.

Rafael Leao: "Öncelikle çok heyecanlı ve mutluyum. Galatasaray, hazirandan bu yana beni buraya getirmek için çok büyük bir efor harcıyor. Teşekkür ediyorum ilgileri için. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyon olmak için buradayım. Çok büyük bir takım var ve çok büyük bir takım kuruluyor. Ben de burada katkı vermek istiyorum. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum, size hem zevk hem de gol ve asistlerimle katkı vermek istiyorum. Çok mutluyum onlarla birlikte olduğum için."

Galatasaray, Rafael Leao’nun maliyetini KAP’a bildirdi

Dursun Özbek: "Gerçekten hazirandan bu yana Galatasaray'a getirmek için epey bir uğraş verdik. Şu anda Galatasaray'ın futbolcusu kendisi. Galatasaray'a güç katacak. Şampiyonlar Ligi'nde büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum."

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Abdullah Kavukcu: "Leao isminin anlamı aslan. Aslan, yuvasını buldu. Gerçekten uzun süre başkanımla birlikte devamlı mücadele ve devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Çok mutluyuz bittiği için. 27 numarayı giyiyor. İnşallah 27. şampiyonluğu alacağız ve üst üste 5. şampiyonluğumuz olacak. Hedefimiz bu. Tekrar hoş geldin diyorum."

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#Galatasaray#Rafael Leao#KAP

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