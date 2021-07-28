Galatasaray - PSV maçında istenmeyen olaylar! Rakip futbolcuya yabancı madde attı ve...

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek elendiği Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

Hollanda ekibinin köşe vuruşu kullanacağı bir pozisyon esnasında sarı-kırmızılı taraftarlar, PSV'nin sol beki Philipp Max'e tribünden yabancı madde attı. Max, vücuduna isabet eden yabancı madde sonrası bir anda yerde kaldı.

Oyun bir süre dururken Max'e yabancı madde atan taraftar, emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.

PSV'li oyuncuya yabancı madde atan taraftara bir başka Galatasaray taraftarı tepki gösterdi ve taraftarı darp etti. Araya giren diğer sarı-kırmızılı taraftarlar olayı büyümeden önledi.