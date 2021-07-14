Galatasaray PSV Eindhoven maç biletleri satışa çıktı! Biletler ne kadar ve nereden alınacak?
Galatasaray PSV Eindhoven maçı için biletler satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekibin 2021/2022 sezonunda uluslararası arenada çıkacağı ilk karşılaşma niteliği taşıyacak olan Galatasaray PSV maçı, 28 Temmuz 2021 tarihinde oynanacak. Galatasaray PSV maç biletleri ise 14 Temmuz 2021 17.00 itibariyle satın alınabilecek. Peki, Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar ve nereden alınacak? İşte, o bilgiler
Galatasaray PSV Eindhoven maç biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’unda ki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacak.
2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarların bedelsiz olarak maça katılımı için, 14 Temmuz saat 17:00’dan, 16 Temmuz saat 23:59‘a kadar, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekecek. Bu tarihlerde rezervasyonlarına, TCKN. ve Hes kodlarını koltuklarına atamadıkları takdirde, koltuk boşa çıkıp, satışa sunulacak.
BİLET SATIŞLARI HANGİ TARAFTARLAR İÇİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Galatasaray PSV maç biletleri 18 Temmuz Pazar günü saat 14:00’da 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 14:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satılacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde olacak;