Galatasaray PSV Eindhoven maç biletleri satışa çıktı! Biletler ne kadar ve nereden alınacak?

Galatasaray PSV Eindhoven maç biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’unda ki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacak.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarların bedelsiz olarak maça katılımı için, 14 Temmuz saat 17:00’dan, 16 Temmuz saat 23:59‘a kadar, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekecek. Bu tarihlerde rezervasyonlarına, TCKN. ve Hes kodlarını koltuklarına atamadıkları takdirde, koltuk boşa çıkıp, satışa sunulacak.

BİLET SATIŞLARI HANGİ TARAFTARLAR İÇİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Galatasaray PSV maç biletleri 18 Temmuz Pazar günü saat 14:00’da 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 14:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde olacak;



