Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında mucize peşinde! Terim ilk 11'i verdi, öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Hollanda'da ilk 35 dakikada Eran Zahavi'nin golleriyle 2-0 geriye düşen temsilcimiz Galatasaray, devreye Emre Kılınç'ın golüyle skoru 2-1 yaparak girmişti.

- İkinci yarının hemen başında Mario Götze ile 3-1'i bulan PSV Eindhoven, maçı da 5-1 kazanarak rövanş öncesi çok büyük bir avantaj yakaladı.

- Sarı-kırmızılılara ufak çapta bir mucize lazım, "deplasman golü kuralı" kalktığı için 4 farklı galibiyetler maçı uzatırken; tur için 5 farklı galibiyetler gerekecek.

- Zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında da TD Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'i açıkladı.

- Kalede yine Fernando Muslera forma giyecek. Sağ bekte DeAndre Yedlin'i, sol bekte Ömer Bayram'ı izleyeceğiz. Stoper ikilisi "Luyindama & Marcao" olacak.

- Orta alanın savunma yükünü Aytaç Kara çekecek. Yaratıcı olarak yanında Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu göreceğiz. Kanatlarda Jesse Sekidika ile Barış Alper Yılmaz oynayacak. Gole en yakın isim ise Mostafa Mohamed olacak.

PSV EINDHOVEN

- Farklı galibiyetin moraliyle İstanbul'a gelen PSV Eindhoven'da rövanş öncesi 2 ayrılık gerçekleşti.

- İlk maçta da forma giymeyen Donyell Malen, Dortmund'a transfer olurken; ilk maçın son anlarında süre alan Pablo Rosario ise Nice yolcusu oldu.

- TD Roger Schmidt, "İlk maçtaki skor büyük bir avantaj ama konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz..." dedi.

- Kalede Yvon Mvogo izleyebiliriz. Galatasaraylılar'ın yakından tanıdığı Bruma da ilk 11'de olabilir. Schmidt, Ibrahima Sangare'nin enerjisinden vazgeçmez ancak orta alandaki partnerini bu sefer Davy Pröpper yapabilir.

- Mario Götze destekli Eran Zahavi hücum hattı değişecek mi merak konusu... İlk maçta sola yakın oynayan Yorbe Vertessen'i bu sefer merkezde görebiliriz.

- Savunma merkezinde Olivier Boscagli banko, bu kez yanında Andre Ramalho değil Jordan Teze oynayabilir.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tarihinde ilk maçı 4+ farkla kaybeden 91 takımın hiçbiri tur atlamayı başaramadı.

- Hazırlık maçları da dahil, Galatasaray'ın son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Hazırlık maçları da dahil, PSV Eindhoven oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.

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