MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, PSV Eindhoven karşısına 5 eksikle çıkacak
GeriFutbol Galatasaray, PSV Eindhoven karşısına 5 eksikle çıkacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Galatasaray, PSV Eindhoven karşısına 5 eksikle çıkacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, PSV Eindhoven karşısına 5 eksikle çıkacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferi için açıklama Evet, görüştük...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferi için açıklama! 'Evet, görüştük...'

- PSV ile 7. kez karşılaşacak

Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Galatasaray, PSV Eindhoven karşısına 5 eksikle çıkacak

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi