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Galatasaray, PSG'li yıldızdan vazgeçmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Milan Skriniar
Galatasaray, PSGli yıldızdan vazgeçmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 22:03

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın transferi için bastırdığı kaydedildi.

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Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu takviye yapmak isteyen Galatasaray, Slovak stoperin transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takım, Paris Saint Germain'de forma giyen Milan Skriniar ile ilgilenirken henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, ne oyuncuyla ne de Fransız ekibi ile anlaşmaya varamadı ancak transferden de vazgeçmedi.

Galatasaray'ın transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Fransız deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Milan Skriniar, bu sezon 5 maça çıktı ve 381 dakika süre aldı.

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#Transfer#Galatasaray#Milan Skriniar

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