Galatasaray, PSG ile transfer görüşmesine başladı! ‘Teklifi artırın’

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Fransız devi Paris Saint Germain, sarı kırmızılılara teklifini iletti.

Cimbom, PSG'nin teklifi için 'artırın' talebinde bulundu.

Konuya ilişkin İspanyol basınında yazılan haber şu şekilde oldu:

"Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının merkezinde yer alıyor ve adı güçlü bir şekilde PSG ile anılıyor. Kulüp, gelecek sezon için hücum hattında önemli değişiklikler yapmak istiyor.

Gonçalo Ramos'un ayrılışı, yeni bir senaryoyu beraberinde getiriyor. PSG'nin bu ayrılık sonrası üst düzey bir forvete ihtiyacı var. Bu noktada, Galatasaray'ın hücumdaki silahı ve sezonun en üretken forvetlerinden biri olan Osimhen devreye giriyor.

Victor Osimhen, gücü, rekabetçi ruhu ve rakip savunmaları ilk dakikadan itibaren rahatsız etme yeteneğiyle bu tanıma mükemmel bir şekilde uyuyor. Paris Saint-Germain, hücumda boş alanları kullanabilen, ceza sahasına hakim olabilen ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak büyük maçlarda sorumluluk alabilen bir forvet istiyor.

Nijeryalı golcü, tüm bunları sunuyor. Geçmişte Lille'de oynaması, PSG için Osimhen analizini kolaylaştırıyor. Osimhen, Fransız futbolunun gereksinimlerini biliyor.

Osimhen'in bu avantajı, PSG-Galatasaray görüşmelerindeki olası anlaşmada büyük bir ağırlık taşıyor. PSG, hemen etki almak istediği forvet pozisyonunda hata yapmak istemiyor.

75 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

PSG ve Galatasaray arasında görüşülen rakam 75 milyon Euro. Bu meblağ, Osimhen'in performansına ve itibarına bakıldığında tutarlı gözüküyor.

GALATASARAY'IN SATMAYA İHTİYACI YOK

Galatasaray'ın, Osimhen'i satmaya ihtiyacı yok. Türkler, Osimhen'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu biliyor.

Bu sezon 32 resmi maçta 20 gol ve 8 asist üretmesi, Osimhen'i piyasadaki en çok aranan isimler arasına yerleştirdi.

Galatasaray, PSG'nin teklifini şu anda değerlendirmeye almadı. Ancak, Fransa'da gelecek güçlü bir teklif, durumu değiştirebilir.

PSG adına operasyon kolay olmayacak. PSG'ye karşı kendi çıkarlarını koruyacak. PSG haricinde Avrupa'dan ve farklı ülkelerde gelecek astronomik teklifleri dinleyecekler. Fransız devi, güçlü bir hamle yapmaya kararlı. Bu yaz, kesinlikle hücum bölgesini güçlendirecek bir hamle yapmak istiyorlar."