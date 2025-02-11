Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi resmen açıklamıştı... Maliyeti de belli oldu!

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowsk'yi kadrosuna resmen kattı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 900.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 eurodur.

Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

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2025-2026 sezonu için 1.700.000 euro,

2026-2027 sezonu için 1.700.000 euro,

2027-2028 sezonu için 1.700.000 euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'SABIRSIZLANIYORUM'



İmza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Polonyalı sağ bek, "Gerçekten çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak çok özel bir şey. Özellikle de evimizde oynayacağımız maçlar için ve takımla antrenmana çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

2021/22 sezonundan bu yana Fransa Ligue 1 takımlarından Lens forması giyen Polonyalı oyuncu, bu sezon 19'u ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 21 maçta süre aldı. Söz konusu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşayan sağ bek oyuncusu, takımına 2 asistlikte katkı sağladı.