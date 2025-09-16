Galatasaray pişmanlığı! Senne Lammens'in abisi konuştu

Haberin Devamı

Yaz dönemi boyunca Muslera'nın boşluğunu dolduracak bir kaleci arayışı sürdüren Galatasaray'ın gündemine pek çok isim gelmişti. Bunlardan biri de Senne Lammens'ti. Nitekim oyuncuyla pazarlıklar Şampiyonlar Ligi için son kadro bildirim tarihine kadar sürdü. Lammens'in tercihi ise Manchester United oldu.

Oyuncu henüz United formasıyla sahaya çıkmış değil. Onun gelişi ise United'da Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanmasının nedeni oldu. Lammens'in, United performansı merak edilirken, Belçika basını Lammens'in ağabeyi Tom'un açıklamalarıyla sallanıyor.

'G.SARAY DAHA İYİ'

Het Nieuwsblad'in haberine göre ağabey Tom, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyor. Lammens'in kardeşi Tom, kalecinin başta Galatasaray'a gitmesinin daha iyi bir karar olabileceğini düşündüğünü, çünkü kalecinin kupalar için mücadele edeceğini ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını söyledi. Ağabey Lammens'in açıklamaları şöyle;

Haberin Devamı

"Başlangıçta United'a transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda kararı vermek zorunda kalan Senne oldu. United ona en iyi hissiyatı verdi. Kısmen, onu neredeyse bir yıldır takip eden ve niteliklerine ikna olan United'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton sayesinde."

"Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, orada kupalar için oynuyorsunuz ve Senne belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi."

"Ona en iyi hissi veren onlar (Manchester United) oldu, Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Coton onu neredeyse 1 yıldır takip edip, yeteneklerine güveniyordu. Kulübün eski ihtişamlı günlerine dönmesi ve Senne'nin buna katkı vermesi harika bir şey olur."