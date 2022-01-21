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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

#Galatasaray#TFF#PFDK
Galatasaray PFDKya sevk edildi

Galatasaray, Kasımpaşa maçında yaşanan "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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TFF Hukuk Müşavirliği'nin açıklaması şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 21.01.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK'ın 20.01.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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